Venerdì 22 Marzo 2019, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2019 18:57

Il suo look primaverile non è passato inosservato: scarpe da ginnastica bianche, pantalone giallo, camicia arancione, giacca blu scuro e quel sorriso che l'ha resa uno dei personaggi televisivi più amati in Italia. Simona Ventura è stata avvistata questa mattina a Sorrento, sulla terrazza della piscina dell'hotel Bellevue Syrene. Top-secret il motivo della visita anche se, stando a quanto trapelato nelle ultime ore, la 54enne bolognese avrebbe trascorso un paio di ore in Costiera per girare alcuni video per “The voice of Italy”, il talent-show musicale in onda su Rai 2 che si appresta a condurre a partire dal prossimo 16 aprile. Sempre secondo indiscrezioni, infatti, tra i concorrenti del programma dovrebbe esserci anche una 35enne sorrentina con la passione per il canto e lo spettacolo. Insomma Ventura, che nel periodo estivo rinuncia difficilmente a una vacanza all'insegna del mare e della buona tavola in Costiera, si prepara al grande ritorno tra le braccia di mamma Rai. Proprio dove, come ha recentemente ribadito, c'è un pezzo del suo cuore. Si spiega anche così il sorriso che la bella conduttrice ha sfoggiato a Sorrento mentre si concedeva, allegra e rilassata, alle foto di rito con i fan.