Sorrento, Fabio Troiano e Eleonora Pedron in vacanza all'insegna della buona cucina

Vacanze sorrentine per Fabio Troiano e Eleonora Pedron, ospiti di un albergo sul lungomare, con tappa gastronomica alla Vela Bianca a Marina Piccola. Per l'attore piemontese, tra i protagonisti della serie televisiva «R.I.S. - Delitti imperfetti» e l'ex Miss Italia, un soggiorno all'insegna del relax, in compagnia di amici. Accolti con la entusiasmo da Saverio Gargiulo, hanno preferito un menu previlegiando i sapori del trerritorio, all'insegna della massima discrezione. Solo all'uscita dal locale, la foto ricordo con Fabio Troaino, sorridente e sereno.

