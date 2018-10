Sorrento, relax e gelato sul corso per la cantante Bianca Atzei e Jonathan Kashianian

Sabato 27 Ottobre 2018, 18:34

SORRENTO - Al richiamo del centro di Sorrento non ha saputo resistere. E nemmeno alle squisitezze firmate da Antonio Cafiero, il pasticciere dei vip. E così Bianca Atzei si è concessa un cono - rigorosamente personalizzato - nella gelateria Primavera, tradizionale ritrovo di centinaia di vip e personaggi del jet set italiano e internazionale: qualche ora di relax per la cantautrice milanese che stasera, nel teatro delle Rose di Piano di Sorrento, sarà insignita del titolo di artista dell'anno nell'ambito del Premio Penisola Sorrentina - Arturo Esposito.La 31enne non si è lasciata sfuggire l'occasione di una full-immersion nel cuore di Sorrento. Ad accompagnarla sono stati Mario Esposito, direttore artistico del Premio Penisola Sorrentina, il conduttore televisivo Giancarlo Magalli, stamane relatore al convegno su cultura cinema e comunicazione nella sale del Museo Correale di Terranova, e Jonathan Kashianian, l'estroso personaggio televisivo di origini israeliane che insieme alla Atzei ha partecipato all'ultima edizione del talent-show L'isola dei famosi.Da quel momento tra i due si è instaurato un rapporto speciale, tanto che da mesi sono praticamente inseparabili. Non si sono lasciati nemmeno ieri sera quando, condotti da Mario Esposito nelle vesti di cicerone, hanno visitato il centro di Sorrento facendo tappa nella gelateria più apprezzata dai vip. Bianca e Jonathan saliranno insieme sul palco anche stasera, visto che entrambi saranno premiati come artisti dell'anno nell'ambito del Premio Penisola Sorrentina e figureranno tra i protagonisti della tradizionale serata di gala della kermesse.