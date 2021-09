Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati, l'annuncio social: «Incompatibilità caratteriali, storia arrivata al capolinea»

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati. La coppia, che ha partecipato a “Uomini e donne” e “Temptation Island” ha deciso di dirsi addio e ha comunicato la notizia attraverso il social: «Incompatibilità caratteriali - ha scritto Sossio Aruta su Instagram - La nostra storia è arrivata al capolinea».

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati. I due si erano conosciuti e innamorati a “Uomini e donne” e hanno partecipato a Temptation Island prima di dare alla luce la loro prima figlia, Bianca. Nonostante le voci di prossime nozze però la relazione è finita, come spiegato da Sossio Aruta dal suo profilo Instagram: «Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d'amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne – ha scritto sui social allegando un'immagine nera con la scritta "Game Over"- mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca, ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La nostra storia è arrivata al capolinea… prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate».