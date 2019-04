Sossio Aruta e Ursula Bennardo svelano il sesso del figlio. La foto su Instagram: «Indizio o depistaggio?»

Giovedì 11 Aprile 2019, 11:44 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 12:28

Dall'amore ritrovato alla promessa di matrimonio, fino all'annuncio più bello. Sossio Aruta e Ursula Bennardo, già protagonisti del trono Over di Uomini e Donne prima e di Temptation Island Vip in seguito, hanno appena rivelato di essere in attesa di un figlio.Per l'attaccante, che a 48 anni continua a giocare nei dilettanti e non ne vuole sapere di appendere gli scarpini al chiodo, si tratta del quarto figlio: Sossio Aruta, infatti, è già papà di tre bambini, Daniel Ciro, Davide e Diego, avuti dalla ex moglie, Rossella. Le indiscrezioni si erano susseguite la scorsa settimana e Sossio Aruta, che oggi gioca nel club pugliese del Grottaglie, in Prima Categoria, aveva anche festeggiato al termine di una partita simulando un pancione con la palla sotto la maglia da gioco.A quel punto, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che già avevano annunciato di volersi sposare, sono usciti allo scoperto e a Uomini e Donne avevano confessato di essere in attesa di un bambino. Molti fan della coppia si sono subito chiesti quale potesse essere il sesso del nascituro e Sossio Aruta, su Instagram, aveva pubblicato una foto con il ciuccio utilizzato da Diego, il suo terzo figlio: «Amore di papà e mamma, il ciuccio è pronto, questo è quello del tuo fratellino Diego che ho custodito con tanto amore da sette anni». Anche se Sossio Aruta aveva confessato, dopo tre maschi, di desiderare una femminuccia, per molti quella foto col ciuccio blu è da considerarsi un indizio. Altri, invece, credono che si tratti di una sorta di depistaggio.