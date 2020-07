Stash svela il sesso del primo figlio: l’annuncio con una canzone su Instagram

Stash e la compagnia Giulia Belmonte diventeranno genitori del loro primo figlio, che sarà una femminuccia. Giulia è incinta e il cantante ha annunciato il sesso della sua primogenita attraverso una canzone in un video su Instagram.

Stash ha trovato un modo originale per dare il lieto annuncio. In un post su Instagram ha caricato un video in cui canta una canzone, seguito dalla didascalia: «Sentito il finale?». Nel video Stash, con la sua chitarra intona la canzone “And I Love Her” dei Beatles e proprio mentre finisce appare la scritta: “And i (already) love her” (E io (già) la amo), svelando a tutti il futuro fiocco rosa.

Stash, sempre dal social, aveva annunciato che sarebbe diventato papà. Da Instagram aveva postato un'ecografia della piccola, seguita da una tenera dedica: «Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato... come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita... Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!».

