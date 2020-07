Belen scoprì il flirt di De Martino con la Marcuzzi mentre giocava con Santiago: «Una pioggia di messaggi»

Nuovi scottanti dettagli emergono sul gossip dell'estate: il presunto flirt fra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Secono il settimanale Oggi, Belen Rodriguez avrebbe scoperto dei messaggi sull'iPad di Stefano, mentre loro figlio Santiago ci stava giocando. Il settimanale scrive: «Durante il lockdown Belén Rodriguez stava giocando con il figlio Santiago con l’iPad di Stefano De Martino. E nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i messaggi whatsapp che Alessia Marcuzzi stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili».



Ultimo aggiornamento: 20:54

Anche Dagospia, del resto, aveva parlato di messaggi scoperti tramite un iPad e, nonostante le smentite, le voci non si placano. Un altro settimanale,, ha pubblicato le foto di Belen a Capri in compagnia del nuovo fidanzato, l'imprenditore napoletano. La rivista di Alfonso Signorini, nello stesso numero, ha diffuso anche gli scatti di De Martino in compagnia diin barca. E Alessia Marcuzzi? La conduttrice si trova in Costiera Amalfitana in compagnia di amiche. Il triangolo dell'estateè vivo più che mai.