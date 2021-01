Stefano De Martino e l’addio a Belen Rodriguez: «Non ha senso dire che il matrimonio è fallito. Oggi sono single»

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono separati, ma l’ex ballerino di “Amici” è positivo sul bilancio della loro storia: “I sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e, per me, non ha più senso dire il matrimonio è “fallito”. Oggi sono single”.

La separazione di Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha fatto scalpore per la loro notorietà: “Ho fatto una riflessione – ha svelato in un’intervista a “Chi” - ogni volta che si parla di una separazione ci rendiamo conto che è un evento sempre più ordinario, che sembra straordinario solo quando accade a due persone esposte, ma la cosa straordinaria sarebbe rimanere insieme”.

Il loro matrimonio non è “fallito”: “E’ difficile che un matrimonio duri tutta la vita e, per questo, ho cambiato il mio punto di vista, e vorrei dirlo a chi si trova nella mia situazione e, per di più, con figli, quindi con un ulteriore senso di colpa. I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e, per me, non ha più senso dire il matrimonio è ‘fallito’. Io dico che nella migliore delle ipotesi il matrimonio si è ‘compiuto’ ed è qualcosa di bello che c’è stato e i figli ne sono la prova. Ma ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo fare pace con questa visione ed evitare di usare un termine così negativo”.

Dopo l’addio a Belen gli sono state attribuite diverse relazioni, ma oggi è single: “Sono felicemente scapolo, ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema perché, di solito, si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo. Invece quando impari ad ascoltarti è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto, quella in cui decidi tu a che ora andare a letto”.

