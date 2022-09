Stefano De Martino «infastidito» dallla suocera: il video di Belen lo smaschera

Stefano De Martino e le smorfie per la suocera. Belen Rodriguez, che ormai non si preoccupa più di mostrare il ritrovato amore con l'ex marito e papà del primogenito Santiago, ha pubblicato su Instagram alcune storie di una cena insieme alla sua famiglia: Stafano, appunto, i genitori, Cecilia e Ignazio Moser.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si lasciano: «Il matrimonio è finito, la nostra famiglia continuerà ad esistere»

Belen ha però voluto filmare un siparietto divertente della madre, con tanto di reazione di Stefano. Veronica voleva riprendere la tavola, ma evidentemente deve averlo fatto in modo goffo e che comunque ha divertito i commensali, così nel video di Belu, si vede la Cozzani telefono alla mano sulla tavola tra le risate dei figli, generi e anche del marito. Risate non condivise da tutti, tanto che Stefano non riesce a trattenere la sua insofferenza.

Non è sfuggito ai followers la poca sopportazione di Stefano verso la suocera, anche se dalle riprese Veronica non sembra interessata o preoccuparsene. Stefano De Martino si copre il volto con le mani e ridacchia sotto ai baffi. Belen coglie il suo disagio davanti alle battute della suocera e così sdrammatizza chiedendo: «Come è andata la settimana amore? Impegnativa?». Lui si sfrega gli occhi con le mani e annuisce tra piccoli sorrisetti.

In passato, nelle precedenti crisi di coppia, si è parlato più volte del rapporto non bellissimo di Stefano con la famiglia Rodriguez, in modo particolare proprio con la suocera. Così come è sempre stato noto il forte legame di Belen ai suoi genitori e ai suoi fratelli. Conciliare le due cose non deve essere facile.