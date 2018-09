Stefano De Martino e le donne: «Sono ingestibile, troppo indipendente. Per Gilda non c'è definizione»

Lunedì 17 Settembre 2018, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 16:25

“Sono un uomo “inaddomesticabile”,, troppo indipendente”,, ex marito di Belen Rodriguez e papà del piccolo Santiago si descrive in amore. L’ex ballerino di Amici parla del suo rapporto con le donne e con la fidanzata, la blogger: “Le donne hanno bisogno di molta attenzione, io non ci sono mai – ha spiegato in un’intervista a “Grazia” - Eppure ho un’idea romantica dell’amore, anche se non la metto in pratica. Insomma, la coppia mi ispira, ma mi spaventa”.E per la coppia è pronto a soffrire: “Direi che come partner mi vendo molto meglio di quello che sono. Ma non ho paura delle pene d’amore, anzi, ben vengano le sofferenze: vuol dire che sei vivo. Molto meglio una crisi di cuore che la paralisi emotiva”.Un accenno anche al rapporto con Gilda Ambrosio, che da tempo è accreditata come suo fidanzata ufficiale, anche se lui sembra non confermarlo: “Non chiarendo ancora una volta se sono fidanzati o “amici speciali”: “Non c’è una definizione. La conosco da due anni, ma è una persona con cui ho avuto subito un’empatia fortissima, abbiamo molti interessi in comune ed estrema fiducia l’uno nell’altro. Per me è una figura di riferimento molto importante. Ma sono spaventato dai rapporti di coppia e, quando incontro una persona come Gilda, che mentalmente è sulla mia stessa lunghezza d’onda, mi spiace rovinare il rapporto con una relazione, perché per me l’amore di una coppia ha sempre una fine”.