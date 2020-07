Stefano De Martino, le foto inedite con Alessia Marcuzzi: «Grande feeling». Belen reagisce così. Il settimanale Chi ha pubblicato scatti mai visti finora che vedono ritratti insieme i protagonisti (loro malgrado) del gossip dell'estate. Gossip smentito da entrambi.

Le foto risalgono al servizio fotografico che i due conduttori fecero per l'Isola dei Famosi. Ecco come sul settimanale Chi verrebbe raccontato quel giorno: «Se all’inizio l’atmosfera era freddina sul set, dopo poco tutto cambia ed ecco le immagini del backstage, mai viste, che raccontano un’altra storia. Alessia sussurra dietro le quinte che Stefano è davvero un bonazzo. Insieme con lo staff del giornale si decide per una cover dove De Martino mostri la sua fisicità, senza sottintesi, a petto nudo punto. L’ex della Rodriguez all’inizio è bastian contrario. Ma basta poco e si lascia andare e quel set si trasforma quasi in un parco giochi hot mai mostrato fino a oggi. Stefano e Alessia, sotto gli occhi di tutti, scherzano, ridono, lei fa le linguacce a lui e lui risponde allargando il suo sorriso da playboy. Una battuta in napoletano, i look da scegliere, entrambi mostrano la loro fisicità esplosiva e poi si inizia a giocare… Fino a prendersi in giro. E lo scatto, quell’unico scatto che non doveva esserci, si trasforma in una serie di lunghi scatti, pubblicati ora per la prima volta, dove la parola d’ordine è complicità. Ed è innegabile il feeling che si crea tra i due quando i loro sguardi si incrociano... Insomma, se ai tempi i due fossero stati single, forse oggi avremmo dovuto usare altre parole per descrivere queste immagini e questa complicità».

Intanto sulle stories di Belen appare un messaggio sibillino che potrebbe essere interpretato come una frecciatina: «Karma. Chi ha tradito verrà tradito. A chi ha mentito, mentiranno. Chi ti ha illuso, verrà illuso. Chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco». A stretto giro, appare un post sibillino anche sul profilo di Alessia Marcuzzi: «Non essere troppo dolce o ti mangeranno». Frecciatine reciproche o pura coincidenza? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 20:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA