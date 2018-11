Stefano De Martino, le visite a casa di Belen Rodriguez e gli strani scambi di like con Asia Argento

Venerdì 2 Novembre 2018, 16:31 - Ultimo aggiornamento: 02-11-2018 17:52

Il gossip impazza su Stefano de Martino. Secondo molti infatti, come Leggo.it ha regolarmente riportato, Stefano starebbe cercando di tornare con la ex Belen Rodriguez, che nel frattempo è stata paparazzata a fianco del cestista argentino Bruno Cerella, mentre per altri l’ex ballerino di “Amici” sarebbe molto vicino ad Asia Argento.Stefano è stato fotografato da “Novella2000” mentre accompagna il figlio Santiago, che tiene in braccio, proprio a casa della ex. Nel mentre secondo le “Chicche di gossip” De Martino e l'ex giudice di XFActor si starebbero scambiano da tempo like sospetti su Instagram.Un triangolo insospettabile, anche se nel mentre sembra prevalere la “gelosia” di Stefano per la ex che, sempre secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, “già non aveva gradito il lento che Belen aveva ballato con Corona al Maurizio Costanzo Show”.