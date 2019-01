Stefano De Martino single: «Gilda Ambrosio l'unica relazione dopo Belen. Il prossimo anno non sarò ad Amici»

Giovedì 10 Gennaio 2019, 17:36 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2019 18:35

Stefano De Martino è single e non parteciperà alla prossima edizione di “Amici”. Ultimamente all’ex marito di Belen Rodriguez veniva affiancata la giovane modella Chiara Scelsi, ma sembra proprio che dopo il divorzio l’unica vera relazione di Stefano sia stata quella con Gilda Ambrosio.Una storia quella con la blogger poi finita: «Non sono fidanzato – ha fatto sapere in un’intervista a “Fanpage.it” - In questo momento, Santiago è il mio fidanzato. È la cosa migliore che ho fatto. Mio figlio e io siamo un po’ fratelli. Dico un po’ perché a volte devo fare per forza di cose il padre, perché non va bene essere troppo amici dei figli. L’unica che ho frequentato per un po’ di tempo negli ultimi anni è Gilda (Ambrosio) Suo malgrado, nonostante sia una persona stratalentuosa, si è ritrovata nel frullatore del gossip per colpa mia».Recentemente si è anche parlato di un suo riavvicinamento con Belen, ora data come nuova fiamma di Ezequel Lavezzi: «Non siamo tornati insieme ma siamo comunque una bella famiglia. È importante trasmettere ai figli un’unione familiare che va al di là del rapporto tra uomo e donna che può cambiare negli anni».Infine, un accenno alla sua mancata partecipazione alla prossima edizione di “Amici”: «Amici è il programma che mi ha lanciato. Non pensavo di fare televisione, poi un po’ per esigenza, un po’ per curiosità, mi sono ritrovato a fare i provini per Amici. Mi ha cambiato la vita. Se ci sarò nella prossima edizione? Non credo».