Stefano De Martino, papà a tempo pieno col figlio Santiago. «Anche in questi giorni bufale per tutti»

Ultimo aggiornamento: 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

smentisce l’ennesimo flirt e trascorre il tempo col figlio. Solo pochi giorni fa Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez, è stato fotografato assieme a una ragazza e si è subito parlato di nuova fidanzata.Stefano De Martino è stato sorpreso durante una mini crociera assieme a degli amici e una ragazza bruna, di nome Fortuna, con cui, stando alle immagini e al racconto fornito, sembrava molto intimo. Vista la quantità di relazioni che gli sono state attribuite dalla fine del suo matrimonio con Belen, l’ex ballerino di “Amici” ha già risposto smentendo dal social con un “Anche questa settimana bufale per tutti” e si dedica al figlio Santiago.I paparazzi di “Chi” l’hanno fotografato mentre accompagna in Vespa il figlio Santiago nel suo primo giorno di scuola, che immortala anche con una foto. La mamma, Belen Rodriguez, è assente perché impegnata con le registrazioni di “Tu si que vales”.