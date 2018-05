Mercoledì 16 Maggio 2018, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 09:32

Un cambio di casa per Stefano De Martino. L’inviato dell’Isola dei Famosi aveva già fatto sapere durante la sua permanenza in Honduras, di non voler stare più lontano dal figlio Santiago.Problema risolto perché come dimostrano le foto pubblicate da “Chi”, Stefano ha acquistato una nuova casa a Milano, che smista soltanto 300 metri da quella della sua ex, Belen Rodriguez.Stefano ha anche organizzato una stanza speciale per Santiago, arredata in stile “Pirati dei Caraibi”.