Correva l'anno 1992 quando Gordon Matthew Thomas Sumner in arte Sting si sposò in seconde nozze con Trudie Styler. Trent’anni dopo la festa per l’anniversario di matrimonio si è svolta, come da tradizione, nella tenuta a Figline Valdarno Il Palagio, nei pressi di Figline Valdarno (Firenze), dove la coppia ama trascorrere buona parte dell’anno.

Sting in Toscana per festeggiare il 30esimo anniversario di matrimonio: la performance con il figlio Joe

«30 years on… sparks still flying», tradotto «30 anni dopo… le scintille scoccano ancora» ha scritto il cantantautore accanto a due foto con la moglie mentre reggevano due candeline accese. Lo stesso post è stato condiviso anche dall'attrice e produttrice cinematografica che sui social ha postato una foto delle loro nozze celebrate 30 anni fa: «Mi ha fatto impazzire, allora come oggi!».

Nel corso della serata, trascorsa in compagnia degli amici, la coppia ha festeggiato i 30 anni d'amore tra fuochi d'artificio, risate, divertimento e una performance dal vivo dell'ex frontman dei Police con il primogenito Joe.

Come testimonia un video pubblicato dall'inviata de Le Iene Alice Martinelli presente all'evento, Sting si è esibito sul palco con uno dei suoi brani di maggiore successo, Every breath you take, insieme al primogenito, nato dal primo matrimonio dell'artista con Frances Tomelty. Un momento padre-figlio carico di emozione, che la coppia di certo non dimenticherà.