Irene Cioni, da velina a mamma. La prima foto con la figlia Vittoria: «Benvenuta in questo mondo»

Da ex velina a, il passo è stato breve per la bella. Da quando ha smesso di volteggiare sul bancone di “Striscia la notizia”, dove è stata protagonista in coppia con Ludovica Frasca dal 2013 al 2017, Irene ha continuato a fare la modella ed è diventata insegnate di yoga.Qualche mese fa aveva dato l’annuncio della gravidanza e ora, a due settimane dal grande evento, ha postato una foto che la vede assieme alla piccola, seguita da una lunga didascalia in cui spiega di aver conservato in una particolare banca il cordone ombelicale della figlia Vittoria per ottenerne cellule staminali, mentre alla nascita della piccola aveva commentato: “Sei la cosa più bella che mi poteva capitare... Un emozione che non si può descrivere.... Benvenuta in questo mondo amore mio...💕🎀 #vittoria #lamiabambina #lamoredimammaepapà”.Grande felicità anche per il compagno dell’ex velina, Giacomo, che tra poco potrebbe diventare suo marito: “Ci sposeremo dopo la nascita di nostra figlia – aveva spiegato in un’intervista - non voglio sposarmi con il pancione e non voglio organizzare le nozze di corsa”.