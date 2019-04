Ballando con le Stelle, Suor Cristina tuona: «Bigotti». A Zazzaroni non piace: «Non siamo a Sister Act»

Suor Cristina

Ballando con le Stelle

Domenica 7 Aprile 2019, 11:19 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, poi le scappa la parolanella puntata di ieri, sabato 6 aprile. La sua figura inizia a guadagnare sempre più consensi dal pubblico, ma anche qualche critica che lei non sembra assolutamente accusare. Mostra energia, positività e talento. Ma a qualcuno non è piaciuto, come alche ha esclamato:Suor Cristina nella sua esibizione, sempre vestita con l'abito da suora, interpreta il ruolo di una piccola fiammiferaia e riesce nell'intento di commuovere il pubblico. Ma non solo, intonato la strofa de "Il Cielo" mostra a tutti le sue capacità canore.Ma proprio questo suo modo di stare sul palco non convince Zazzaroni che ritiene fuori contesto ciò che propone., dice il giudice. Ma forse è l'unico che non è riuscito ad apprezzarla perché alla fine Suor Cristina si porta a casa une tanti applausi.