Super playboy, appuntamento record con 50mila donne in un giorno: ecco come c'è riuscito

Un ragazzo ha fissato un appuntamento con 50mila donne in un giorno grazie alla “ingegneria inversa”. Con l’intelligenza artificiale, l’esperto informatico Ethan Keiser è riuscito a contattare 60mila donne a New York nel suo quartiere e poi è stato in grado di strappare un "date".

Fissa un appuntamento con 50mila ragazze in un giorno, ecco come

Il giovane newyorkese ha creato un modello matematico basato sui dati per poter rispondere alle conversazioni e cercare di avere più chance possibili per uscire con una ragazza. Ha quindi preso come modelli quello di James Bond e di altre star del cinema o della televisione. E come risposte venivano utilizzate le frasi di film o di altre circostanze scelte in base alle preferenze dell’altra donna.

Le reazioni

«MAESTRO INSEGNAMI», scrive ironicamente l'utente Lorenzo nei commenti al video su Tiktok. «Stima assoluta #genius», aggiunge un Michele dall'Italia. Ma le reazioni vengono da tutto il mondo. «Lasciacene qualcuna», scrive ironicamente un altro utente dagli Stati Uniti.