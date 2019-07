Sabato 6 Luglio 2019, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 18:19

Sydney Sweeney, giovane e bellissima attrice americana protagonista di tante serie tv di culto, si gode il sole della Costiera Amalfitana. «Sono qui a sopravvivere alle eruzioni vulcaniche e a salire migliaia di gradini», scrive in un post su Instagram pubblicato da Ravello. In un'altra immagine, è in barca al largo di Amalfi. La 21enne Sweeney, che ha recitato in “Everything Sucks!”, “Sharp Objects” e “The Handmaid's Tale”, è tra le protagoniste di “Euphoria”, la serie scandalo in onda su HBO in queste settimane, un teen drama crudo e realistico, già diventato un caso negli Stati Uniti, che racconta la vita degli adolescenti americani tra droga, sesso e violenza.