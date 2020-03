Sylvie Lubamba a Domenica Live: «Il fidanzato di Antonella Elia sta con lei solo per visibilità. E mi ha menata»

«Io sono stata arrestata per truffa. Le persone pensano che una sia portata a mentire serialmente. Io ho sempre raccontato la verità, anche in quell’episodio. Non ho nessuna intenzione di prendere in giro nessuno, sia ben chiaro». Sylvie Lubamba a Domenica Live, nello studio senza pubblico per le misure per il contrasto al coronavirus, parla con Barbara D’Urso del fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, nome d’arte di Pietro Le Piane.

«Io ho conosciuto Pietro Le Piane a luglio 2006 - racconta Lubamba - e la relazione è finita a ottobre, mese in cui è morto mio padre. Ha detto che la nostra è stata una storiella, ma mi ha presentato i due genitori, persone carinissime, che mi hanno accolto come una figlia nella loro casa al mare, e il fratello, altra persona deliziosa. Non si fa con una storiella. Ai genitori ha detto che ci eravamo conosciuti in Sardegna, presentati da un amico comune. Dormivano insieme. Ero la nuova fidanzata».

La conversazione si sposta subito sulle accuse di violenze: «In un paio di occasioni mi ha messo le mani addosso - prosegue Lubamba - La prima volta mi ha dato una sberla così forte da crearmi un gonfiore tra la bocca e il naso. Ho detto questa cosa a due amici, che mi hanno creduta e mi hanno detto che non ero la prima cui accadeva, è successo in una lite, tra due persone che si confrontano. I miei amici non erano presenti alla sberla e non mi hanno visto con il gonfiore. Loro mi hanno detto che non era la prima volta che si comportava così, anche per gelosia. Non sono potuta uscire da casa sua per due/tre giorni perché mi vergognavo a farmi vedere in quelle condizioni. Nel frattempo, lui mi ha curata, era sinceramente pentito. Io l’ho perdonato».

Al primo episodio ne è seguito un altro: «La seconda volta - aggiunge - è successo a Caserta, io l’ho portato alla festa di compleanno di un mio amico imprenditore casertano. Il mio amico, salutandomi, mi ha dato un veloce bacio a stampo, lui lo ha preso come una mancanza di rispetto da parte sua. Nel tragitto dalla location in cui si è svolta la festa all’albergo, camminavamo a piedi, per strada, lui mi ha menata più volte, dicendomi che non dovevo permettermi mai più di fargli fare queste figuracce. Lui poi si è scusato ulteriormente, aveva gli occhi lucidi. Anche in quell’occasione ho sorvolato. Poi non è più successo».

A questo punto si inserisce la questione paparazzi: «Lui mi ha detto che si era messo d’accordo con dei paparazzi per fare un finto scatto rubato. Quando ero in vacanza nella casa dei genitori, loro mi hanno detto che lui era determinato a sfondare come attore e che loro lo avevano aiutato, comprandogli la casa in via Cassia, per farlo stare a Roma. Lui voleva fare queste foto finte davanti a casa sua. Io non ero molto convinta ma alla fine le ho fatte. Solito gioco: mano nella mano, gioco di sguardi, baci. Peccato che queste foto non sono mai state pubblicate. Il fotografo non è riuscito a piazzarle. Io la visibilità ce l’avevo, lavoravo con Chiambretti, ero reduce da “La Talpa”, c’era “Lucignolo”. Lui mi diceva più volte: “Come mai il mio amico fotografo le foto con te non riesce a piazzarle?”. Mi sentivo anche in imbarazzo. Era inorgoglito di stare con me, mi presentava agli amici e ai familiari. Una volta, avevo un evento in discoteca a Milano. Lo invito. C’erano diversi fotografi che ci hanno fotografato come coppia e finalmente queste foto sono uscite su Vero. Chiedo all’attuale direttrice se gentilmente può fare una ricerca per testimoniare che è vero. Escono queste foto, con scritto che era il mio fidanzato ma senza il suo nome. Mi ha chiesto il numero del direttore perché voleva sapere perché era uscito come fidanzato e non come attore. Non lo ha chiamato perché io gli ho chiesto di non disturbarlo».

Antonella Elia, nel Grande Fratello Vip, ha deciso di lasciare il fidanzato: «Vorrei dire ad Antonella di stare molto attenta - conclude Lubamba - perché lui si è fatto paparazzare, come ha fatto con me, anche con altre persone, per farsi vedere. Una è un’attrice napoletana molto famosa e una giornalista del Tg2. Secondo me lui sta con Antonella per visibilità. Mi auguro che sia una persona diversa, però non mi fido molto».

