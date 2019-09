Striscia la Notizia, Tapiro d’oro all'ex ministro Toninelli: «Finalmente ho il tempo per andare a prendere i miei bambini a scuola»

Martedì 24 Settembre 2019, 15:49 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2019 16:15

Striscia la Notizia, Tapiro d’oro a Danilo Toninelli per la mancata riconferma a ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Governo Conte bis. Valerio Staffelli ha intercettato l'ex ministro che ha così risposto: «Finalmente ho il tempo per andare a prendere i miei bambini a scuola».Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Danilo Toninelli per la mancata riconferma a ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Governo Conte bis.L’inviato di Striscia, come si legge in una nota, intercetta Toninelli a Castellone (CR): «Come mai l’hanno asfaltata appena è cambiato il Governo? Era un bravo ministro, non ha mai fatto una gaffe…». L’ex ministro risponde: «Finalmente ho il tempo per andare a prendere i miei bambini a scuola». E sulle sue figuracce scherza: «Tu sei andato a 100 all’ora nel tunnel del Brennero?». Staffelli poi ricorda all’ex ministro di quando Beppe Grillo aveva ironicamente criticato i suoi occhiali e, per tentare di rifargli il look, gliene regala di nuovi un po' bizzarri. Infine, Staffelli domanda: «Chi ha voluto la sua testa?». Toninelli precisa: «Lavoro per i 5 Stelle e non mi è mai importato del sottoscritto. Ma non sono stato ghigliottinato». Poi chiosa: «Stavamo risolvendo un sacco di problemi…».