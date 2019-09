Taylor Mega, la confessione choc: «Da quando avevo vent'anni soffro di bulimia»

Martedì 24 Settembre 2019, 18:24 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2019 18:41

«Da quando avevo 20 anni soffro di bulimia», Taylor Mega confessa i suoi disturbi alimentari di cui soffre fin dalla giovane età. L’influencer, ex partecipante all’Isola dei Famosi e guest star nell’ultima edizione del Grande Fratello, ha spiegato ai microfoni di “Mattino Cinque” la sua problematica: «Non è facile parlarne perché prima di tutto te ne vergogni. È sempre molto difficile. Avevo già detto qualcosa sui social, senza però dire tutto, perché cerco di dare messaggi positivi essendo molto seguita».Viene colpita nelle situazioni di stress: «A me succede si soffrire di bulimia quando sono in situazioni di forte stress, perché non mi controllo. Mi capita di mangiare tantissimo. Di solito cerco di mangiare sempre sano, di essere perfetta. Ma quando mi invitano a cena fuori non mi controllo, mangio tutto quello che c’è sul tavolo. Poi però mi guardo allo specchio, vedo che peso troppo e vado in bagno a vomitare (…) So che è una cosa sbagliata, non solo a livello psicologico, anche perché dopo sto male fisicamente, mi vengono le fitte allo stomaco».È un mese che non si presenta il problema: «Nell’ultimo mese non mi è capitato. Però se sono spesso in tv oppure ho tanti impegni di lavoro o sui social, allora mi capita. So che uscire a cena mi porta questo problema, quindi mi limito tantissimo. Se qualche amico mi invita ad andare a cena fuori io rifiuto sempre, perché già sapere che devo andare a cena fuori mi mette stress, so quello che può succedere».