Taylor Mega e il mistero del fidanzato milionario: la regola dell'invisibilità social

Giovedì 2 Maggio 2019, 20:50 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 20:51

sembra aver trovato un nuovoe dopo Tony Effe della Dark Polo Gang il fortunato sarebbe un milionario iraniano. Stranente però l’influencer, naturalmente molto attiva suo social, non ha mai postati scatti con la nuova fiamma.Taylor tra l’altro avrebbe trascorso una vacanza con Hormoz Vasfi in un resort di lusso in Vietnam senza però lasciare traccia “di coppia” sui social. La scelta dell’invisibilità però non sarebbe sua, come spiega “Chi” nelle “Chicche di gossip”: “Finalmente ha un nome il nuovo fidanzato di Taylor Mega – svela la rivista diretta da Alfonso Signorini - Lui è il milionario iraniano Hormoz Vasfi, 56 anni, che attualmente sta trascorrendo con la showgirl una vacanza in un lussuoso resort in Vietnam. Presente anche Vietar, figlio 18enne di lui. Ma ci sono delle regole che Taylor dovrà rispettare: nessun selfie insieme e nessuna intervista in cui parla di lui. Come mai?”.