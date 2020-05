Il racconto di Taylor Mega: «A quindici anni iniziato con l'eroina, avevo un ragazzo violento. Ne sono uscita…»

Ultimo aggiornamento: 17:25

Adesso è un’influencer famosa e ha anche partecipato con successo a diverse trasmissioni televisive, come “L’Isola dei Famosi” e il "Grande Fratello", maha un passato non facile alle sue spalle, fra dipendenza dae una storia d'amore molto negativa.Tutto parte dal racconto appunto di una storia violenta: “Uomini violenti ci sono, parliamo di violenza fisica e psicologica – ha fatto sapere in un’intervista a “Libero quotidiano” - e credo che ogni donna, purtroppo, l’abbia vissuta. A me è capitato avere uomini manipolatori ma la storia di violenza brutta l’ho vissuta da ragazzina quando a quindici anni ero fidanzata con un ragazzo di diciotto. È stato terribile. In quel periodo mi sono persa completamente”.Il periodo non era facile, ma l’ha superato: “Perché si instaura un rapporto malato tra vittima e carnefice che è difficile da dissolvere. Io avevo iniziato a farmi di eroina e di droga lui era violento ma alla fine sono riuscita a rompere quel sistema perverso (...) Da sola ma anche grazie alla mia famiglia che sempre mi è stata accanto in ogni momento della mia vita”.Oggi è un’influencer con due milioni e mezzo di follower, ma tutto è iniziato quasi per caso: “Era il 2015 e ho iniziato perché sono un po' per narcisismo ed ispirandomi ad alcune ragazze russe che esibivano la loro bellezza. Inizialmente postavo molte foto e crescevo in modo esponenziale poi ho capito che per mantenere il consenso "social" era più utile postare meno”.