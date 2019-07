Temptation Island 2019, Nunzia Sansone dopo il falò: «Sconvolta, Arcangelo uno sconosciuto»

Giovedì 11 Luglio 2019, 16:28 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono scossa e provata. Mi sono chiesta come si fa a cancellare metà della propria esistenza e affrontare la vita senza di lui, che per me era tutto», Nunzia Sansone parla per la prima volta dopo l’uscita dal reality “Temptation Island 2019”, condotto da Filippo Bisciglia, della fine della relazione con l'ex fidanzato Arcangelo Bianco.Nonostante il falò di confronto infatti la sua storia con Arcangelo Bianco, che durava da 13 anni, è finita: «Non posso negare – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - che tutto ciò che è accaduto all'interno del villaggio e durante l'ultimo falò mi abbia sconvolta, soprattutto perché ho avuto modo di vedere un lato di Arcangelo che, purtroppo, in tredici anni non avevo mai conosciuto».In quel caso non avrebbe partecipato al reality: «Se avessi avuto Ia convinzione che lui potesse essere anche questo tipo di uomo, non avrei mai partecipato al programma né avrei avuto 'una relazione con lui di oltre dieci anni. Ho lasciato questo villaggio scossa, provata e soprattutto delusa, ma con la consapevolezza che accanto a me non voglio una persona che non mi rispetti, a cui basta poco per dimenticare che ha una fidanzata e che cede alle prime tentazioni. In questo momento, però, non sto bene».È stata molto criticata per aver chiesto un secondo falò di confronto: «Sono tante le motivazioni che mi hanno portata a prendere quella decisione, prima tra tutte quella di chiudere nel rispetto la mia storia. E sottolineo la parola “mia”, perché io ho investito tanto, e ho dato tanto a questo rapporto. La mia paura più grande era proprio quella di non finirla in modo dignitoso. La persona che avevo visto durante il primo falò non era quella che conoscevo, perciò ho ritenuto giusto dare ad Arcangelo modo di spiegarsi».