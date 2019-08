Temptation Island 2019, Vittorio Collina contro Katia Fanelli: «Si è presa gioco di me davanti a tutta l’Italia»

Sabato 10 Agosto 2019, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 10-08-2019 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Nel villaggio Katia si è presa gioco di me davanti a tutta l’Italia”, con la sua partecipazione a, condotto da Filippo Bisciglia,ha messo fine alla sua relazione con la fidanzataper avvicinarsi alla single Vanessa.Vittorio non si aspettava li comportamento di Katia: “Ho sempre creduto in lei ed ero convinto che, con il passare del tempo avrebbe, potuto limare certi atteggiamenti che mi infastidivano – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - Tuttavia, non avrei mai pensato che sarebbe arrivata a screditarmi e mancarmi di rispetto in quel moto. E poi penso che non abbia fatto nulla di più solo perché il single Giovanni si è dimostrato disinteressato, altrimenti chissà cosa sarebbe potuto succedere”.Dopo un primo disagio inziale, Vittorio si è goduto la sua avventura nel villaggio: “Dopo aver incassato i colpi, grazie all'aiuto dei miei compagni di viaggio e delle ragazze single è cominciato il mio cambiamento. Ho intrapreso un mio viaggio introspettivo e ho iniziato a domandarmi se una persona come me si meritasse tutti gli insulti e le tante mancanza di rispetto. Mi sono chiesto se desiderassi veramente una persona come lei al mio fianco”.Al suo fianco la single vanessa, con cui è ancora in contatto: “Non mi sono avvicinato a lei per ripicca nei confronti di Katia. Come ho sempre detto, oltre a essere una bellissima ragazza, mi ha colpito per il suo carattere e il suo modo di rapportarsi a me, mi ha aiutato a capire che dovevo cominciare a guardare dentro me stesso”.