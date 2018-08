Temptation Island, Andrea Dal Corso rivela: «Sconfiggere l'obesità ti rende più forte»

Mercoledì 15 Agosto 2018, 20:21 - Ultimo aggiornamento: 15-08-2018 23:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vedendolo oggi, con un fisico tonico ed atletico, nessuno ci crederebbe. Eppure, come rivelato dal diretto interessato, Andrea Dal Corso, l'Andrew di Temptation Island, durante l'adolescenza ha dovuto affrontare e sconfiggere l'obesità. Su Instagram, il tentatore che è riuscito a conquistare il cuore di Martina Sebastiani ha rivelato ad un fan, alle prese con lo stesso problema avuto da lui qualche anno fa, di essere arrivato a pesare 130 kg, ma di aver superato tutto con tenacia e determinazione.Dopo aver ringraziato il suo follower per la domanda, e dicendosi molto felice di poter rispondere, Andrea Dal Corso ha fatto questa premessa: «Dovrei scrivere parecchie pagine per esser del tutto esaustivo con te, perché è un argomento che mi piacerebbe analizzare sotto diversi aspetti». Successivamente, l'aitante protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island ha spiegato: «Vincere l'obesità ti rende forte e fiero di te stesso, non per ciò che sei diventato ma per il percorso arduo che dovrai riuscire a sostenere. Non tutti ce la fanno, anzi: la forza di volontà necessaria è parecchia».Il consiglio di Andrea è quello di prefissare obiettivi precisi: «Devi averli e capire perché lo vuoi, cerca di provare quella sensazione di benessere con te stesso e con gli altri, come se tu fossi già magro. Prova a toccare quel tipo di 'experience' ogni singolo giorno, quando ti svegli. Sarà un piccolissimo passo verso il tuo obiettivo». Con una certa soddisfazione, il 'tentatore' ha aggiunto: «In tanti mi dicevano che non ce l'avrei fatta e che sarei tornato indietro, ma tu un giorno ti volterai e farai loro l'occhiolino: "Chi è che non ce la fa?"».L'incoraggiamento al suo fan è prezioso: «Forza, quando avrai raggiunto buoni risultati ti aspetto per brindare con un prosecco, anzi, con un frullato!».