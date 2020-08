Temptation Island, l'indiscrezione: «Antonella Elia pronta a perdonare Pietro Delle Piane»

Ultimo aggiornamento: 15:33

vorrebbe pedonareDeve aver fatto effetto la dedica dell'attore suse - come riferisce- la showgirl starebbe pensando di tornare sui suoi passi dopo l'addio aIl percorso della coppia nel programma è stato tormentato e appassionante. Non sono mancati i colpi di scena e dall'indiscrezione l'ex miss Italia ne è pronto un altro.In un'intervista al’amica e collegaha rivelato che Antonella si sta concentrando sul lavoro ealma non smette di pensare all'ex fidanzato: «Non è stata bene. I primi giorni era un fiume in piena, poi quando Pietro le ha rivolto quelle offese l’ho vista davvero svuotata. Non si aspettava quel comportamento da Pietro tanto che ha sofferto tantissimo. Oggi sta pensando ancora al loro rapporto e se deciderà di dare una seconda possibilità a Pietro è giusto che lei lo faccia senza che nessuno si permetta di giudicarla».I due si sono lasciati alperché lei non ha perdonato le critiche e un presunto bacio di Pietro a una delle tentatrici. L'attore del resto è rimasto profondamente deluso dai dubbi della showgirl sulla possibilità di sposarlo e non tollera presenza ingombrante dell’ex Fabiano. In un post suha manifestato l'intenzione di fare di tutto per riconquistarla. «Ogni tramonto - ha scritto Pietro - porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti. Ti amo».