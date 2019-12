Temptation Island, Roberta Mercurio e Flavio Zerella si sono lasciati: «Nella vita ci sono diverse tappe»

Sono sopravvissuti come coppia al docu reality di casa Mediaset Temptation Island ma l’amore fra Roberta Mercurio e Flavio Zerella, che andava avanti da oltre nove anni, è finito e i due, nonostante la proposta di matrimonio, non celebreranno le nozze.







E’ stata Roberta a dare l’annuncio dal suo account Instagram con un lungo sfogo nelle stories: “Penso che tante cose sia giusto tenerle per sé – ha spiegato - però sono del parere che nella vita ci siano diverse tappe, che vanno ad avanzare con l’età. A 15 anni hai delle aspettative, a 24 altre, a 30 tante altre ancora. Penso che l’amore è uno di quei sentimenti che dà il senso ancora a tante cose nel mondo ma da solo non basta. Maturando arrivi ad un punto in cui vuoi delle certezze, hai delle aspettative, dei sogni e dei desideri… (…) Ho capito che devo mettere me stessa al primo posto, io sono più importante di tutto il resto, di tutti gli altri. Vi chiedo solo di capire quella che ad oggi è la mia decisione, tutto qua. Io voglio essere felice e per farlo devo ricominciare da me”.





L’ex invece ha scelto di non dire al sua per ora, postando dalle stories in significativo: “Il silenzio negli occhi, il casino nel cuore”.





