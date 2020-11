Temptation Island, Jessica Battistello e Andrea Filomena in crisi: «Una stabilità che non riusciamo a trovare»

Jessica Battistello e Andrea Filomena, già protagonisti di “Temptation Island”, sono di nuovo in crisi. Jessica Battistello e Andrea Filomena si erano lasciati durante “Temptation Island”, per poi vedersi lontani dalle telecamere e ricominciare la relazione.

Il tentativo di Jessica Battistello e Andrea Filomena però sembra non essere andato a buon fine, almeno da quanto racconta Jessica dalle stories di Instagram. Con diversi post infatti ha dato la sua versione dei fatti: “Noi ci amiamo tantissimo – ha fatto sapere ai suoi follower - sempre di più per quanto mi riguarda, però abbiamo due caratteri, due teste, due pensieri, due modi di essere completamente differenti che ci portano a scontri che fanno soffrire entrambi, sono 4 anni che cerchiamo una stabilità che purtroppo non riusciamo a trovare”.

A dividerli ci sono anche i progetti futuri, che per lei sono lontani dall’Italia: “Oltre a questo c’è il fatto che io ho sempre progettato un futuro lontano dall’Italia (…) Tutto questo l’ho messo da parte perché mi sono innamorata follemente di Andrea, dovevo partire con la mia famiglia per poi trasferirmi e studiare a Miami ma quando ho conosciuto lui ho rinunciato a tutto e lo rifarei altre 100.000 volte perché ho vissuto il sentimento più bello e forte al mondo”.

La sua decisione è stata quella di partire: “Ad oggi non sono felice, ma piano piano spero di riuscire ad esserlo, ho fatto un piccolo passo nella direzione giusta. Non so cosa succederà domani, in realtà non ci voglio nemmeno pensare, non voglio fare piani ma vivere giorno per giorno”.

