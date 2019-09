Temptation Island, Jessica Battistello e Andrea Filomena stanno insieme?«Era tutto calcolato, in tv solo per soldi»

Lunedì 16 Settembre 2019, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2019 15:05

Li avevamo lasciati l'uno lontana dall'altra. Come coppia non erano sopravvissuti ama sembra chesiano stati avvistati insieme mentre passeggiavano tenendosi per mano. Circostanza che ha fatto gridare allo scandalo e ha messo in dubbio la veridicità del loro percorso nel programma.Facciamo un passo indietro. Jessica e Andrea sono approdati al villaggio delle tentazioni all'inizio dell'estate e sin da subito la ragazza ha mostrato interesse per ilAl falò di confronto la coppia è scoppiata e Jessica ha scelto di frequentare il tentatore lasciando amarezza e delusione nel cuore di Andrea.Jessica e Alessandro non sono durati granché dal momento che il giovane sarà il nuovo tronista di "Uomini e Donne". Sarebbe stata Jessica a interrompere la frequentazione per tornare tra le braccia dell'ex fidanzato. Andrea Filomena potrebbe averci messo una pietra sopra, ma nel web in molti cominciano a pensare che fosse tutto calcolato.ha pubblicato su Instagram la segnalazione di un presunto avvistamento dei due a Firenze. «Ciao Deia – questo il contenuto del messaggio condiviso dall’opinionista Web –, stamattina una mia amica ha vistoo; purtroppo non è riuscita a scattare una foto in quanto loro tendevano a nascondersi! Comunque tutto calcolato, come previsto!» «Se così fosse - ha commentato la Marzano - come sempre avevo ragione e sarebbe il caso si dire “le figure di m…a le tenete per applauso. A sto punto spero di no per voi…».: «Ciao Deianira, ti scrivo perché li conosco entrambi tramite amici e ti posso confermare che sono andati a Temptation solamente per soldi, lui facendo la parte dell’innamorato e lei della testa calda. Usciti separati, lei ha avuto in mente tutto sto show: fingersi ormai ex, per poi uscire fuori con ‘un amore così grande non posso buttarlo all’aria’. L’uscita alla stazione di Firenze inutile dirti che fosse già programmata. Un bacio».