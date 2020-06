Temptation Island, Lara Zorzetto incinta: «Se ho programmato la gravidanza? Preferisco non rispondere». Lara Zorzetto è stata una protagonista della quinta edizione di Temptation Island. La sua storia con Michael De Giorgio ha appassionato i telespettatori così come il suo modo di reagire alla rottura. Ora la sua vita è completamente cambiata: ha un nuovo compagno e aspetta un bambino.

In un'intervista a Giada Di Miceli per il programma Non succederà più su Radio Radio, l'influencer ha raccontato come ha conosciuto l'attuale compagno Mattia Monaci: «È accaduto durante un trasloco. Ho chiesto ad una mia amica se conosceva qualcuno che potesse aiutarmi. È stata una cosa estremamente naturale, è una relazione pulita e tranquilla. A lui non interessa apparire, a malapena aveva Instagram».

I due hanno quindi iniziato a frequentarsi e si sono innamorati. Alla domanda se la gravidanza fosse stata programmata, Lara ha risposto: «No, devo essere onesta, questo lo teniamo per noi perchè è una cosa un po’ personale». Ha detto, tuttavia, che è in attesa di un maschietto ma che avrebbe tanto voluto una femminuccia.

«Eravamo anche indecisi col nome Edoardo che ci piace molto. Alla fine abbiamo optato per Leonardo anche chiedendo un po’ in famiglia».

Lara è convinta che il suo compagno sarà «un padre veramente eccezionale», mentre non ama rivangare il passato. «Io rifarei tutto quello che ho fatto da quando sono nata. Ora sono appagata, amo la semplicità», ha concluso.

