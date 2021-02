Temptation Island, Martina Sebastiani incinta: «Non potevo desiderare di più dalla vita!»

Martina Sebastiani, ex protagonista di “Temptation Island” è incinta in attesa del suo primo figlio. Martina Sebastiani, futura mamma, ha dato la notizia dal suo account Instagram insieme al nuovo compagno.

MARTINA SEBASTIANI, INCINTA DOPO TEMPTATION ISLAND

Martina Sebastiani, ex di “Temptation Island”, dal social ha condiviso uno scatto col nuovo fidanzato, che frequente da circa due anni, accompagnato dal video della sua ecografia: “Il giorno del nostro anniversario in TRE! – scrive Martina sul social - Non potevo desiderare di più dalla vita! Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU! La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando già dopo due mesi si muoveva così tanto durante l’ecografia che quasi sembrava che ballasse. Oggi, sappiamo che stai bene, cresci tanto, sei un po’ pazzerella/o, non stai un attimo ferma/o, ci regali ogni mese una gioia in più. Ti aspettiamo e non vediamo l’ora di viverti!”.

MARTINA SEBASTIANI A TEMPTATION ISLAND

Martina Sebastiani ha partecipato al reality per coppie “Temptation Island” assieme all’ex fidanzato Gianpaolo Quarta. La loro relazione, che era già in crisi, è finita proprio a causa del programma Mediaset e alla vicinanza di Martina al tentatore Andrea Dal Corso, che ha visto per un breve periodo di tempo anche lontano dalle telecamere.

Ultimo aggiornamento: 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA