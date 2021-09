Temptation Island, Nicola Panico padre e futuro sposo: la proposta di matrimonio a Francesca

Fiori d'arancio per Nicola Panico, ex concorrente di Temptation Island (nonchè noto ai fan di Uomini e Donne per la querelle con l'ex Sara Affi Afella), ha chiesto alla fidanzata, Francesca Parenti, di sposarlo. A rendere nota la proposta di matrimonio è stato lo stesso Panico postando un video su Instagram in cui è stato ripreso il momento della richiesta e la consegna dell'anello alla sua futura sposa.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati