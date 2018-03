Temptation, Valeria Bigella: «Ecco perché è finita con Alessio. È stato lui, ma a me andava bene»

E fuori piove ☔️ #home#mood#occhiaiesemprepresenti Un post condiviso da Valeria Bigella (@valebigella) in data: Mar 6, 2018 at 10:11 PST

Venerdì 9 Marzo 2018, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Fuori da Temptation Island abbiamo continuato ad avere litigi e discussioni legati al programma e a tutto ciò che ne è scaturito dopo". Valeria Bigella, ex corteggiatrice di “Uomini e donne”, racconta la fine della sua relazione con Alessio Bruno dopo aver preso parte a “Temptation Island”: Rivedere in tv i suoi comportamenti mi ha portato a rinfacciargli tanti suoi errori. Piano piano ci siamo allontanati senza accorgercene e a novembre è finita– ha spiegato a “Uomini e donne magazine” - La corda si era già spezzata da tempo ma avevamo voluto provare ad andare avanti».La scelta finale è stata del suo ex: «È stata una scelta fatta da lui, ma a me andava bene così. In quel momento non riuscivo a capire quello che volevo. Ci siamo rivisti a dicembre ma le cose non sono andate. Ormai si è rotto qualcosa che non credo possa più essere ricucito».