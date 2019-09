Temptation Island Vip 2, Andrea Ippoliti contro Nathaly Cadonazzo: «Distruttiva, non è la donna per me. Nei balli è andata oltre»

Giovedì 26 Settembre 2019, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 18:58

Dopo l’ultimo falò di confronto ala storia d’amore fraè finita tra reciproche accuse sotto gli occhi della conduttrice Alessia Marcuzzi. Le colpe per Andrea però sarebbero dell’ex fidanzata: “Si è cimentata in balli che a mio avviso sono andati un po’ troppo “oltre” e mi hanno fatto vivere l’esperienza in modo totalmente diverso rispetto a come me l’aspettavo”.Lui si è molto avvicinato alla single Zoe, ma il distacco l’ha sentito da subito: “Mi sarei aspettato di tutto tranne quello che è accaduto – ha raccontato al “Magazine di Uomini e donne - Già dallo sbarco si sono verificate un paio di situazioni che ci hanno portati a raffreddare il rapporto e salutarci con distacco. Mi aspettavo magari delle dimostrazioni da parte di Nathaly e un comportamento che a me potesse far piacere; mi aspettavo che si tenesse a distanza dagli altri, parlasse ben del nostro rapporto, cercasse magari di risolvere un po' di problemi che c'erano anche prima di venire, invece ho visto tutt'altro. Quello che ho visto è stata una Nathaly che parlava male di me, denigrava il nostro rapporto: ha detto che è stata contenta quando ci siamo lasciati per tre mesi, perché mi vedeva come uno stalker. È ovvio che sono rimasto molto male per quelle affermazioni”.Non le perdona i balli con i single: “Si è cimentata in balli che a mio avviso sono andati un po’ troppo “oltre” e mi hanno fatto vivere l’esperienza in modo totalmente diverso rispetto a come me l’aspettavo. In maniera molto negativa. Siamo arrivati a Temptation come coppia già "borderline" e mi sarei aspettato che non si facesse prendere in braccio o toccare dai single, dato che lei stessa aveva detto a me che se avesse visto contatti, avrebbe immediatamente richiesto il falò”.Per il loro amore non c’è speranza: “Nathaly non è la donna per me (…) Io a quarantasei anni voglio un rapporto che mi faccia star meglio, mentre lei per me è stata distruttiva”