Temptation Island Vip, Alex Belli papà: «E’ il momento giusto, siamo pronti per un figlio»

“Siamo pronti per un figlio”, programmano di allargare la famiglia Alex Belli e Delia Duran. I due hanno affrontato e superato la dura prova dell’ultima edizione di Temptation Island Vip ed ora sempre proprio che per loro sia arrivato il momento di diventare genitori.

Sul tema naturalmente hanno discusso molto: “E’ il momento giusto – ha spiegato Belli in un’intervista a “Chi” - Ci abbiamo riflettuto molto con Delia, non è una decisione presa d’istinto o senza consapevolezza: ora che s’incrociano stabilità e maturità, siamo pronti per diventare genitori (…) Oltre all’amore abbiamo un progetto di vita importante, vogliamo costruire una famiglia e ci stiamo lavorando perché accada nel 2020. Con Delia ho trovato il mio equilibrio: è la seconda storia importante della mia vita, dopo quella con la mia ex moglie”.

E l’assenza di figli è stata proprio la causa della separazione con Katarina Raniakova: “Non l’ho mai raccontato fino a ora, ma il fatto di non essere riusciti a diventare genitori è stata la causa del fallimento del nostro matrimonio ci abbiamo provato e non ha funzionato, i traumi non sono stati indifferenti e gli strascichi dolorosi”.

