Temptation Island Vip, Anna Pettinelli: «Ora sono gelosa. Serena Enardu? Non si è resa conto di quel che ha fatto»

, dopo la sua partecipazione a “”, condotto da Alessia Marcuzzi, è tornata a casa assieme al fidanzato Stefano Macchi dopo il falò finale di confronto. Nonostante le tensioni infatti i due sono usciti in coppia e la loro relazione continua senza problemi. Anna però è anche in contatto con una collega concorrente che ha avuto un esito di love story meno fortuna,che ha detto addio al compagno Pago dopo sette anni di relazione.L’impatto del programma per l’amica serena è stato importante: “Sento Serena. Non sta bene – ha rivelato in un’intervista a “Chi” - Lei non si è resa conto di quello che ha fatto; è entrata come una bambina nel “Paese delle meraviglie”. Tengo a lei, ma ha buttato in pasto in televisione la sua storia d’amore in modo letale (…) Pago può essere l’uomo più “palloso” del mondo, anche se a me sta molto simpatico, ma non si fa. Spero che possano trovare la serenità”.Per quanto riguarda il rapporto col fidanzato, molto corteggiato online, si è scoperta gelosa: “Ho scoperto la gelosia, cosa che prima non conoscevo. Che dire: evviva Temptation (…) Lui mi mostra orgoglioso le sue "virtù virtuali", insomma quelle che ci provano. Deve stare attento che, se prendo quel telefono, rispondo a una per una. E non con “bella patata”…”.