Temptation Island Vip, Anna Pettinelli e Stefano Macchi verso le nozze: «Il momento giusto è arrivato»

Anna Pettinelli e il fidanzato Stefano Macchi sono una delle coppie superstiti dalla partecipazione all’ultima edizione del docu reality condotto da Alessia Marcuzzi Temptation Island Vip. L’avventura non la ha divisi, anzi ora pensano che sia arrivato il momento di sposarsi.





Stefano nel villaggio ha avuto un’amicizia con la tentarice Cecilia, che ha scatenato le ire di Anna e la richiesta di falò di confronto immediato. Dopo le querelle davanti al fuoco con la presenza di Alessia Marcuzzi però la storia è proseguita senza problemi: «I litigi sono continuati. Ho avuto bisogno di parlarne, discutere, anche litigare – ha fatto sapere la Pettinelli a Gente - Sicuramente questa esperienza ci è servita per conoscerci di più e per dirci che non potremmo vivere l’uno senza l’altro».

La reazione di Anna no ha infastidito Stefano: «Non mi sono sentito infastidito dalla gelosia di Anna. Anzi, mi sono sentito molto amato. E ho scoperto anche io un lato del suo carattere che mi piace. Anna sembra fatta apposta per me (…) Pensavo che il momento giusto per sposarla forse è arrivato».

