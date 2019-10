Temptation Island Vip, Pago e la fine dell’amore con Serena Enardu: «Io single? No no no…»

Martedì 22 Ottobre 2019, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2019 18:10

sono indubbiamente stati due protagonisti nell’ultima edizione del docu reality, condotto da Alessia Marcuzzi Temptation Island Vip , e nell’ultimo falò di confronto si sono detti definitivamente addio dopo una relazione durata sette anni.Il confronto è stato duro, con gli rvm che mostravano molta intimità fra la Enardu e il suo tentatore, con lei intenta a sottolineare che i problemi di coppia erano nati ben prima della loro partecipazione al programma Mediaset. Dopo il falò l’ex coppia si è rivista a “Uomini e donne” (la puntata è stata registrata) e probabilmente si daranno di nuovo appuntamento nella prossima puntata di réunion di Temptation.Sulle rispettive posizioni sentimentali post reality naturalmente non è trapelato nulla, probabilmente anche per questioni strettamente contrattuali. Ma mentre per Serena è impossibile sapere se vede o meno qualcuno, Pago ha lasciato trapelare involontariamente un indizio. Durante una serata, riportata nelle storie di Instagram, un amico gli chiede se è single e lui un po’ distratto risponde prima “no, no”, poi correggere il tiro con un “Non ne ho voglia, non posso”. Insomma, per ora un no comment e anche se i beninformati hanno riportato che Pago e la sua ex Serena sono stati avvistati insieme in Sardegna, prima del termine delle esclusive televisive probabilmente non se ne saprà molto…