Temptation Island Vip, Pago dopo l’addio a Serena Enardu: «Corteggiato da donne di ogni età e da un'artista famosa...»

La relazione fra Pago e Serena Enardu non è sopravvissuta alla dura prova del docu reality “Temptation Island Vip”, condotto da Alessia Marcuzzi, e la coppia si è separata dopo l’ultimo duro falò di confronto. Per il cantante però sembrano essersi aperte nuove porte dl punto di vista professionale, con la partecipazione al Grande Fratello Vip e da quello sentimentale, dato che sarebbe corteggiatissimo da donne di tutte le età.

Il cantante, ospite di Verissimo di Silvia Toffanin ha spiegato che a convincerlo a partecipare al Gfvip è stato il conduttore Alfonso Signorini: “Ne ho veramente bisogno - ha svelato - Entro nella casa pieno di entusiasmo, ancora un po’ ferito, ma in qualche modo le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha quel potere”.

Propio nella rivista diretta da Signorini, “Chi”, nella rubrica “Chicche di gossip” si svela invece il lato latin lover di Pago: “Dopo la rottura con Serena Enardu a Temptation Island Vip – fa sapere il settimanale - è diventato oggetto del desiderio delle donne di ogni età. In particolare c’è un’artista famosa che ha messo gli occhi sul cantante che lo riempie di inviti galanti e messaggi affettuosi”. Pago però per ora sarebbe irremovibile: “Al momento, non cede”.

Ultimo aggiornamento: 17:31

