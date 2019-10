Temptation Island Vip, Serana Enardu e il dimagrimento dopo il reality che preoccupa i fan: «Il cibo non scendeva, ora sto bene»

Lunedì 21 Ottobre 2019, 16:38 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2019 17:25

Serena Enardu è stata protagonista con l’ex fidanzato Pago del docu reality condotto da Alessia Marcuzzi con grande riscontro di pubblico, Temptation Island Vip. Dopo la sua avventura la relazione con Pago è finita e lei è tornata alla vita di tutti i giorni, ma un eccessivo dimagrimento ha preoccupato i suoi fan.Ad intervenire sull’argomento la stessa Serena che ha voluto spiegare la situazione e tranquillizzare i suoi follower. Dal suo account Instagram, attraverso le storie ha reso noto il motivo della perdita di peso: «Volevo ringraziarvi per i numerosi messaggi di sostegno che mi mandate – ha fatto sapere dal social - Volevo dirvi che sto bene, che sono tranquilla; mi mandate una serie di messaggi anche in privato dove mi chiedete di ingrassare e mangiare».«Sto mangiando, ve lo assicuro, mi riprenderò. Diciamo che ho perso in tutto 6 kg, da 54 sono arrivata a 48 chili, ma voglio tornare di nuovo a 50».Il periodo deve essere iniziato prima del reality, forse a causa dei problemi con Pago: «Per un periodo in cui ho mangiato molto poco, perché non mi scendeva proprio la roba da mangiare. Però adesso sto meglio, sto mangiando, sto recuperando ma con i miei tempi, senza fretta».