Temptation Island Vip, Serena Enardu: «In cura da una psicologa. Per tutelare Pago abbiamo distrutto tutto»

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 17:03 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2019 17:07

«Sono in cura da una psicologa. Io eda due anni non stavamo bene»,, dopo la sua avventura nel docu reality di Canale 5, ha lasciato l’ormai ex fidanzato Pago, con cui ha avuto una relazione durata da sette primavere “esplosa” nel falò finale di confronto.La scelta di Serena ha radici lontane: «Ho sempre avuto paura di ferirlo – ha spiegato in un’intervista a “Chi” – di fargli male, e ho sbagliato. Per tutelare lui, abbiamo distrutto tutto. Non mi vergogno di dire che sono in cura.A spingerla anche la vicinanza col tentatore Alessandro: «Non rispondo alle domande se l’ho visto o sentito. Voglio tutelarlo. A Temptation non ci siamo baciati, rifarei tutto. Criticatemi.. Ho voglia di serenità e se per conquistarla ho dovuto fare questo viaggio e soffrire, va bene così».Ancora ricorda il primo incontro - «Era la primavera del 2012. Lui ha voluto me e mia sorella Elga per un evento. Quella sera è scattato il colpo di fulmine, ma lui era sposato. A ottobre inizia la nostra storia. Lui era tornato single. Il primo bacio dopo un concerto. Poi arrivò l’amore e la nostra prima volta a casa» - ma non vuole una seconda occasione: «No. Mi manca sapere come sta,».