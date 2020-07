Teresa Langella e Andrea Del Corso amore al capolinea? «Situazione che dobbiamo gestire in un certo modo…»

Ultimo aggiornamento: 12:54

Perda tempo di parla di crisi. I due protagonisti di “Uomini e donne” hanno parlato di prossima convivenza, ma in realtà abitano in due città separate.Una promessa non mantenuta che ha deluso i fan e fatto pensare a una crisi, ma sull’argomento è intervenuta la stessa Teresa per chiarire la situazione. I due infatti vivrebbero una relazione a distanza a causa dei rispettivi lavori che trattengono lei a Roma e il fidanzato a Milano.Tra di loro però nessun addio: «Continuano a dire che ci siamo lasciati – ha fatto saper e al settimanale “Mio” - e questa cosa mi ha stancato. Abbiamo casa a Milano, ma io vivo e lavoro a Roma. Il nostro amore è nato in tv ed è normale che la gente voglia sapere, ma è un continuo martellarmi con queste accuse di business e questa storia che siamo in crisi».E, per ora, nessuna convivenza ma non mancano i progetti: «Abbiamo momenti di alti e bassi, come ogni essere umano. La gente pensa che sia sempre una favola, ma non è così. Alcuni amori nascono in tv e il pubblico vorrebbe vedere sempre foto perfette, frasi d’amore…Invece siamo una coppia normale, con momenti nostri, alcuni più belli, altri meno. Inoltre Andrea è a Milano e io sono a Roma. L’amore a distanza non è semplice (…) Un figlio e il matrimonio sono nei nostri progetti».