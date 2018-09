Teresanna Pugliese ha copiato il vestito da sposa di Chiara Ferragni? «Ha gli stessi shorts». Le immagini a Pomeriggio 5

Giovedì 27 Settembre 2018, 18:52 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 19:27

Teresanna Pugliese si è sposata. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto sì al neomarito Giovanni Gentile e in collegamento in diretta a Pomeriggio 5 ha svelato i retroscena del giorno più bello. Occhi puntati sul vestito da sposa, romantico, bianco, con uno spacco vertiginoso che copre una sorpresa hot: minishorts bianchi supersexy. E Barbara D'Urso sembrerebbe lanciare una frecciatina...«Fammi vedere quel vestito - dice a Teresanna - è bellissimo, non ho mai visto un abito da sposa con gli shorts...». Ma neanche un mese fa, Chiara Ferragni si era sposata con un abito bianco con minishorts, che mettevano in risalto le gambe mozzafiato. Le foto del vestito Dior avevano fatto il giro del mondo.Possibile che Barbara abbia già dimenticato il matrimonio e il vestito dell'anno? Che sia stata una frecciatina ai Ferragnez, con i quali, si dice, che in passato ci sarebbe stato qualche malumore? Staremo a vedere.