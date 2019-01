Thais Wiggers, l'ex velina supersexy in spiaggia in Brasile

Giovedì 10 Gennaio 2019, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2019 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Thais Wiggers sta per tornare in Italia, ma intanto si gode il sole e il mare del suo Brasile. L'ex velina bionda, 33 anni, si sta godendo l'estate sudamericana in compagnia della figlia Julia, la bimba di otto anni avuta dalla storia con il conduttore televisivo Teo Mammucari.L'ex velina, che ha fatto coppia fissa con Melissa Satta a Striscia la Notizia per quasi tre anni, ha deciso di tornare nella sua città natale, Floripa, insieme alla figlia. Ai follower, Thais Wiggers ha mostrato alcune foto in cui appare sorridente e decisamente in forma mentre prende il sole in spiaggia. Inutile dire che i follower hanno apprezzato molto gli scatti in cui Thais dimostra di essere sexy come ai tempi di Striscia.Sorrisi, relax e tanto divertimento per Thais Wiggers, che ha spiegato: «Tra poco lo scenario sarà completamente diverso... invece del costume avrò il piumino, e invece del mare magari avrò la neve. Sono felice di apprezzare entrambi, entrambi ormai li chiamo casa». Una vera e propria dichiarazione d'amore all'Italia, suo paese adottivo.