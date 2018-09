The Ferragnez, ecco quanto è costato il «royal wedding» di Chiara Ferragni e Fedez

Mercoledì 5 Settembre 2018, 21:59 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 22:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le luci sul matrimonio più social di sempre, quello tra, si sono appena spente. Ma ancora continuano a fioccare indiscrezioni. E dopo tutte le curiosità sul vestito da sposa , ecco che una nuova domanda rimbalza tra i fan: «». Per le nozze la coppia avrebbe fatto le cose in grande, tra la costruzione di un vero e proprio luna park e l'allestimento da mille e una notte, con oltre 1800 luci. E allora tutto questo quanto costa?Come riporta Io Donna , è stato il quotidiano"a fare i conti in tasca" alla coppia. Alla domanda sul costo effettivo pare sia difficile dare una risposta certa, ma si può calcoare quanto vale il "sì". Le sontuose nozze a Noto avrebbero un valore stimato di circa, calcolando solo gli scatti postati sui rispettivi profili Instagram dagli sposi. Per ogni post infatti Chiara intascherebbe circaposizionandosi al sesto posto degli influencer più pagati al mondo.E i romantici post del matrimonio hanno fatto davvero il giro del web, superando sui social perfino