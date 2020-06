Theo Hernandez, estate hot con Zoe Cristofoli, l’ex di Fabrizio Corona: fuga in yatcht a Capri

Per Theo Hernandez e Zoe Cristofoli si prospetta un’estate bollente. Il terzino del Milan e la modella e deejay sono stati sopresi a bordo di uno yacht sulle acque di Capri durante un anticipo di bella stagione dove non sono mancati momenti “bollenti”.

I due si sono conosciuti prima del lockdown e durante la quarantena sarebbero rimasti in contatto. Finite le limitazioni si sono incontrati e, come testimoniano le foto pubblicate da “Nuovo”, durante la gita sulla lussuosa imbarcazione non è mancata di certo la passione.

Il calciatore, con un acconciatura biondo platino e la “tigre di Verona”, come è chiamata Zoe, tra l’altro una delle ex di Fabrizio Corona, si sono lasciati andare ad effusioni hot, inconsapevoli della presenza del paparazzo…





Ultimo aggiornamento: 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA