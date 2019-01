Venerdì 11 Gennaio 2019, 20:46 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2019 22:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tribunale americano ha ordinato ala bellezza di. La decisione è arrivata dopodel campione di golf che avrebbero messo alla luce dei figli dopo una relazione con lui.All'annuncio da parte del giudice è partito il boato da parte delle donne che da diversi anni combattono la battaglia per ottenere la paternità di Woods che ora avrà 30 giorni di tempo per ottemperare ai test del Dna. In caso contrario rischia pesanti multe fino alla reclusione. L'avvocato ha dichiarato che il giocatore rispetterà il verdetto.